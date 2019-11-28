EDHO yine zirvede! 100 program arasında birinci oldu
Giriş Tarihi: 28.11.2019
atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', önceki akşam yine rakiplerini geride bıraktı. Dizi, Tüm Kişilerde yüzde 8.64 izlenme oranı ve yüzde 19.85 izlenme payı, 20+ABC1'de ise yüzde 10.06 izlenme oranı ve yüzde 21.64 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', önceki akşam yine rakiplerini geride bıraktı. Dizi, Tüm Kişilerde yüzde 8.64 izlenme oranı ve yüzde 19.85 izlenme payı, 20+ABC1'de ise yüzde 10.06 izlenme oranı ve yüzde 21.64 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Oktay Kaynarca ile Burak Sergen'in sahnesi izleyiciyi ekrana kilitlendi.
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