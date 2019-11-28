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6 yıllık mutlulukta son perde! Derin Mermerci ile Cem Aydın boşanıyor...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.11.2019
AŞK BİTTİ BOŞANIYORUZ

Son yıllarda evlilikleri biten ünlü çiftlere ile da katıldı. Sosyetede mutlu evlilikleri parmakla gösterilen Derin Mermerci ile Cem Aydın, aşkın bitmesi yüzünden boşanma kararı aldı.

Son yıllarda evlilikleri biten ünlü çiftlere Derin Mermerci ile Cem Aydın da katıldı. 2013'te evlenen ve 4 yaşında Lal ve Mila adında ikiz kızları olan çift, boşanmak için geçtiğimiz günlerde düğmeye bastı. 6 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak bitirme kararı veren ikilinin ayrılık nedeni ise aşkın bitmesi...

MEDENİ AYRILIK...
"Bizim en büyük gücümüz samimiyet. Klişe olacak ama aşk bittiği için ayrılıyoruz" diyen Mermerci, eşiyle evleri ayırdı. Dostça boşanacak olan çift, önceki gün de Aydın'ın yeni evi için birlikte eşya alışverişi yaptı.

6 YILLIK MUTLULUKTA SON PERDE!
Sosyetenin en güzel isimlerinden , 2013'te hayatına giren 'la 5 ay içinde evlenerek şaşırtmıştı.


DOST KALACAKLAR
Dost kalmaya karar veren çift, ayrılığı ikizleri Lal ve Mila ile de paylaştı. Mermerci, kızlarının boşanmayı anlayışla karşıladığını açıkladı.

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