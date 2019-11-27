Kuruluş Osman 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı izle!

Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Kuruluş Osman 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi? ATV’nin sevilen dizisi nefes kesen sahnelerle ekranlara geldi. Dizinin takipçileri Kuruluş Osman 3. yeni bölüm fragmanı için araştırma yapıyor. Dizinin son bölümünde; katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna geldi. Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebildi mi? Yorgopolos’un katillerini bulabildi mi? İşte Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı!

Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı için nefesler tutuldu. Kuruluş Osman 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'da gözler 3. bölüm fragmanı için çevrildi. Dizinin yayınlanan son bölümünde heyecan yine doruktaydı. Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girdi. Peki, Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı geldi mi? İşte yanıtı.

KURULUŞ OSMAN 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Dizinin yeni bölüm fragmanında; Sofia'nın Osman Bey'i suçlaması ve onu bulup yok etme planları göze çarparken, Osman Bey'in söylediği "Bunca gailenin içerisinde bize lazım gelen güçlü bir birliktir, belki de bir devlet" sözleri dikkat çekiyor.

OSMAN BEY SOFİA'NIN OYUNUNU BOZUYOR!

Dizinin 2. son bölümünde Sofia'nın hazırladığı planı bozan Osman Bey'in yaptıkları çok konuşuldu.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer.

Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir. Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos'un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir?