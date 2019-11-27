Ünlü sanatçı Ajda Pekkan Bodrum’dan kaçmak için kolları sıvadı! Urla'daki 18 milyonluk malikaneye göz dikti

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, ıssız kadın olmaya karar verdi. Bodrum’un kalabalığından kaçmak isteyen Süperstar, İzmir’in sakin ilçesi Urla’dan 18 milyon liraya lüks bir malikane almak için kolları sıvadı.

Bodrum müdavimi olan Ajda Pekkan, bu yaz rotasını Ege'nin incisi İzmir'e çeviriyor. Bodrum'un kalabalığından sıkılan Süperstar, daha sakin olan Urla, Alaçatı ve Çeşme'den üç ayrı ev baktı. Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız İzmir'in yolunu tutan ünlü sanatçı, ilk olarak Urla'da 18 milyon liraya yüzme havuzlu, üç katlı ve 6 odalı bir makineyi inceledi. Yeşillikler arasındaki lüks eve hayran kalan Süperstar, Çeşme'de 15 milyon lira ve Alaçatı'da da 11 milyon lira değerinde iki ayrı ev daha baktı.

Ancak iddiaya göre Pekkan'ın aklı, Urla'daki malikanede kaldı. Süperstar, şehrin karmaşasından uzakta doğayla iç içe lüks malikaneyi almak için emlakçısına talimat verdi. 73 yaşındaki sanatçı, evi satın aldığı takdirde tüm yazı gözlerden uzak bir şekilde Urla'da geçirip bol bol stres atacak.

Pekkan, geçen hafta bir mobilya markasının reklam filmi için rekor bir ücrete imza atmıştı. Sanatçı, kazancını Urla'daki eve yatıracak.