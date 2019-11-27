Malezya Kraliçesi Azizah 'Kuruluş Osman'a övgü yağdırdı
Giriş Tarihi: 27.11.2019
Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, sosyal medya hesabından, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yılları anlatan "Kuruluş Osman" dizisinin izlenmesi tavsiyesinde bulundu.
Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, sosyal medya hesabından, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yılları anlatan "Kuruluş Osman" dizisinin izlenmesi tavsiyesinde bulundu.
Malezya Kraliçesi Azizah, Kuruluş Osman'a övgü yağdırdı: En favori dizim. Herkese tavsiye ediyorum.
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