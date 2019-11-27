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Malezya Kraliçesi Azizah 'Kuruluş Osman'a övgü yağdırdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.11.2019
MALEZYA KRALİÇESİ AZİZAH 'KURULUŞ OSMAN'A ÖVGÜ YAĞDIRDI

Aminah Maimunah Iskandariah, sosyal medya hesabından, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yılları anlatan "" dizisinin izlenmesi tavsiyesinde bulundu.

Aminah Maimunah Iskandariah, sosyal medya hesabından, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yılları anlatan "" dizisinin izlenmesi tavsiyesinde bulundu.

Malezya Kraliçesi Azizah, Kuruluş Osman'a övgü yağdırdı: En favori dizim. Herkese tavsiye ediyorum.

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