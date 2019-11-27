Haluk Bilginer İstanbul’a döndü! İşte ilk sözleri...
'Şahsiyet' dizisindeki Agah Beyoğlu rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olan Haluk Bilginer, İstanbul'a döndü.
'Emmy alan ilk Türk' olan Bilginer, İstanbul Havalimanı'nda, tıpkı ödül gecesindeki gibi kısa bir açıklama yaptı.
Bilginer, "Ödüle aday gösterilmek benim için mutluluk vericiydi, kazanmış olmam güzel bir mutluluk vesilesi ama asıl beni mutlu eden şey, Türkiye'de bu ödülün mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu, o yüzden ben daha da mutluyum" dedi.
Bilginer bir gazetecinin "Popülerlik sizce başarı mıdır?" sorusu üzerine"Hayır popülerlik başarı değildir. Başarı işin kalitesi ve kaç yıl dayanacağıyla ilgilidir. Bir yıl sonra unutuluyorsa başarılı değildir. 20 yıl sonra tekrar izleniyorsa çok başarılıdır" yanıtını verdi.
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