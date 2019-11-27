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Haluk Bilginer İstanbul’a döndü! İşte ilk sözleri...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
HALUK BİLGİNER İSTANBUL’A DÖNDÜ!

'Şahsiyet' dizisindeki Agah Beyoğlu rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olan , 'a döndü.

'Emmy alan ilk Türk' olan Bilginer, Havalimanı'nda, tıpkı ödül gecesindeki gibi kısa bir açıklama yaptı.

Bilginer, "Ödüle aday gösterilmek benim için mutluluk vericiydi, kazanmış olmam güzel bir mutluluk vesilesi ama asıl beni mutlu eden şey, 'de bu ödülün mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu, o yüzden ben daha da mutluyum" dedi.

Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a geldi EMMY ÖDÜLLÜ HALUK BİLGİNER İSTANBUL'A GELDİ

Bilginer bir gazetecinin "Popülerlik sizce başarı mıdır?" sorusu üzerine"Hayır popülerlik başarı değildir. Başarı işin kalitesi ve kaç yıl dayanacağıyla ilgilidir. Bir yıl sonra unutuluyorsa başarılı değildir. 20 yıl sonra tekrar izleniyorsa çok başarılıdır" yanıtını verdi.

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