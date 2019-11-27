Popçu Edis çılgınlıkta sınır tanımadı! Başörtü modasına uyup şaşırttı...
Giriş Tarihi: 27.11.2019
Popçu Edis, çılgınlıkta sınır tanımadı. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde saçını sarıya boyatıp kendini dünyaca ünlü rapçi Eminem'e benzetmişti. Hızını alamayan Edis, şimdi de ABD'li rapçi Asap Rocky ve modacı Marc Jacobs'un öncüsü olduğu başörtü modasına uyup şaşırttı.
Popçu Edis, çılgınlıkta sınır tanımadı. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde saçını sarıya boyatıp kendini dünyaca ünlü rapçi Eminem'e benzetmişti.
Hızını alamayan Edis, şimdi de ABD'li rapçi Asap Rocky ve modacı Marc Jacobs'un öncüsü olduğu başörtü modasına uyup şaşırttı.
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