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Popçu Edis çılgınlıkta sınır tanımadı! Başörtü modasına uyup şaşırttı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.11.2019
BAŞÖRTÜ MODASINA UYUP ŞAŞIRTTI...

Popçu , çılgınlıkta sınır tanımadı. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde saçını sarıya boyatıp kendini dünyaca ünlü rapçi Eminem'e benzetmişti. Hızını alamayan Edis, şimdi de 'li rapçi ve modacı 'un öncüsü olduğu başörtü modasına uyup şaşırttı.

Popçu Edis, çılgınlıkta sınır tanımadı. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde saçını sarıya boyatıp kendini dünyaca ünlü rapçi Eminem'e benzetmişti.

Hızını alamayan , şimdi de 'li rapçi Asap Rocky ve modacı Marc Jacobs'un öncüsü olduğu başörtü modasına uyup şaşırttı.

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