Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 149. bölüm canlı izle! - ATV

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. bölüm izle! EDHO 149. bölüm canlı izle! ATV’nin Salı akşamları yayınlanan ve sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. bölüm izleyicilerle buluşuyor. Dizide bu hafta; Tufan düşmanı Altan ile anlaşma yapacak. Açığa çıkmamak için Sınırsızların yardımını isteyen Tufan bunun bedelini ödeyebilecek mi? Hızır’ın Sevda’yı eve getirmesi ise Çakırbeyli ailesinde büyük şok etkisi yaratacak. Ev ahalisi Sevda’dan kurtulmak için plan hazırlar. İşte, EDHO 149. bölüm izleme sayfası…

EDHO 149. bölüm izle! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. bölüm izle! Her hafta yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen EDHO'da bu hafta; Hızır bir yandan Altan'la savaş halindeyken diğer yandan Sevda'nın ihanetiyle şoka uğrayacak. Ancak Hızır'ın Sevda'yı eve getirmesi aileye büyük bir sürpriz olacak. Tefo'nun gerçeği anlatma ihtimaliyle iyice köşeye sıkışan Tufan ise büyük bir bedel ödemeye hazırlanacak. İşte EDHO 149. bölüm canlı izleme ekranı!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 149. BÖLÜM CANLI İZLE!

Sevilen dizinin yeni bölümünü bu akşam saat 20:00'den itibaren aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 149. BÖLÜM ÖZETİ!

Tufan, masanın baş düşmanı Altan ile yaptığı anlaşma ile oğlunun canını kurtarırken kendi canını tehlikeye atmıştır. Depo baskını esnasında, hem vurulmasına hem de silahların çalınmasına sebep olan haini ele verebilecek tek isim Tefo'nun gözlerini açması an meselesidir. Masaya ihanet etmenin bedelinin ölüm olduğunu bilen Tufan, açığa çıkmamak için Sınırsızlardan yardım ister. Gitgide düşmanın avcunun içine düşen Tufan'ın, Sınırsızlarla yapacağı anlaşma bununla sınırlı kalmayacaktır.

Hızır ile savaş halindeki Altan'ı, bu mücadelesinde maddi olarak destekleyen Sevda'nın planları ise ortaya çıkmıştır. Hızır'ın son kez konuşup, akıbetiyle ilgili bir karar almak için Sevda'yı eve getirmesi Çakırbeyli kadınlarında şok etkisi yaratacaktır. Evlerinden elini kolunu sallayarak çıkmasını istemedikleri Sevda'ya, Hızır'dan önce bir şey yapmamak için zor duran ev ahalisi, ondan bir an önce kurtulmadıkları için çok pişman olacaklardır.