Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 149. bölüm canlı izle! - ATV
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. bölüm izle! EDHO 149. bölüm canlı izle! ATV’nin Salı akşamları yayınlanan ve sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. bölüm izleyicilerle buluşuyor. Dizide bu hafta; Tufan düşmanı Altan ile anlaşma yapacak. Açığa çıkmamak için Sınırsızların yardımını isteyen Tufan bunun bedelini ödeyebilecek mi? Hızır’ın Sevda’yı eve getirmesi ise Çakırbeyli ailesinde büyük şok etkisi yaratacak. Ev ahalisi Sevda’dan kurtulmak için plan hazırlar. İşte, EDHO 149. bölüm izleme sayfası…
EDHO 149. bölüm izle! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. bölüm izle! Her hafta yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen EDHO'da bu hafta; Hızır bir yandan Altan'la savaş halindeyken diğer yandan Sevda'nın ihanetiyle şoka uğrayacak. Ancak Hızır'ın Sevda'yı eve getirmesi aileye büyük bir sürpriz olacak. Tefo'nun gerçeği anlatma ihtimaliyle iyice köşeye sıkışan Tufan ise büyük bir bedel ödemeye hazırlanacak. İşte EDHO 149. bölüm canlı izleme ekranı!
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 149. BÖLÜM CANLI İZLE!
Sevilen dizinin yeni bölümünü bu akşam saat 20:00'den itibaren aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 149. BÖLÜM ÖZETİ!
Tufan, masanın baş düşmanı Altan ile yaptığı anlaşma ile oğlunun canını kurtarırken kendi canını tehlikeye atmıştır. Depo baskını esnasında, hem vurulmasına hem de silahların çalınmasına sebep olan haini ele verebilecek tek isim Tefo'nun gözlerini açması an meselesidir. Masaya ihanet etmenin bedelinin ölüm olduğunu bilen Tufan, açığa çıkmamak için Sınırsızlardan yardım ister. Gitgide düşmanın avcunun içine düşen Tufan'ın, Sınırsızlarla yapacağı anlaşma bununla sınırlı kalmayacaktır.
Hızır ile savaş halindeki Altan'ı, bu mücadelesinde maddi olarak destekleyen Sevda'nın planları ise ortaya çıkmıştır. Hızır'ın son kez konuşup, akıbetiyle ilgili bir karar almak için Sevda'yı eve getirmesi Çakırbeyli kadınlarında şok etkisi yaratacaktır. Evlerinden elini kolunu sallayarak çıkmasını istemedikleri Sevda'ya, Hızır'dan önce bir şey yapmamak için zor duran ev ahalisi, ondan bir an önce kurtulmadıkları için çok pişman olacaklardır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı
- Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın fotoğrafları olay oldu!
- Hande Erçel ve Murat Dalkılıç arasındaki gerçek
- Deniz Seki'yi kahreden haber!
- Osman hain tuzaktan kurtulabilecek mi? Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde neler olacak?
- Engin Altan Düzyatan ve baldızının pozları
- Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı!
- Kuruluş Osman’ın yeni yıldızı Eren Vurdem rapçi çıktı!
- 3 ay önce boşanmışlardı! Yeniden evet dedi
- Evlenmeye karar verdi! Teklifi oğlundan öğrendi
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 149. bölüm canlı izle! - ATV
- Galatasaray Brugge maçı radyodan dinle! GS Brugge canlı radyo yayını!
- Galatasaray Brugge maçı şifresiz veren kanallar! AZ TV, CBC Sport yayın akışı GS maçı var mı?
- Galatasaray Brugge maçı canlı izleme yolları! GS Brugge maçı şifresiz izle!
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan "siyanür satışı” ve "Dipsiz Göl" hakkında açıklama
- Dünya Meteoroloji Örgütü'den 'korkutucu' uyarı! "Anormal sıcaklıklar artacak"
- Rusya'dan terör örgütü YPG-PKK'ya flaş uyarı: "ABD'nin desteğine..."
- İstanbul’da uyuşturucu tacirine nefes kesen operasyon!
- Son dakika: Muharrem İnce'den Rahmi Turan ile Talat Atilla hakkında suç duyurusu
- Başkan Erdoğan'dan 'Bozdoğan füzesi' müjdesi! "Tam isabet sağlandı" dedi ve tarih verdi
- Son dakika: Başkan Erdoğan: CHP kendi kendine bir orta oyunu oynadı ve artık bitti!
- Son dakika: Bakan Mustafa Varank yerli otomobil için net tarih verdi