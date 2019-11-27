'Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den filtresi paylaşım
Giriş Tarihi: 27.11.2019
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin güzel yıldızı Ebru Şahin, önceki gün çekim arasında yönetmen Cem Karcı ile böyle poz verdi. Karcı, Şahin'le Mardin manzarasında verdiği bu neşeli poza "Filtre yok, doğa var" notu düştü.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin güzel yıldızı Ebru Şahin, önceki gün çekim arasında yönetmen Cem Karcı ile böyle poz verdi. Karcı, Şahin'le Mardin manzarasında verdiği bu neşeli poza "Filtre yok, doğa var" notu düştü.
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