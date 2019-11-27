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'Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den filtresi paylaşım

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.11.2019
FİLTRESİZ EBRU

'nin reyting rekortmeni dizisi ''nin güzel yıldızı , önceki gün çekim arasında yönetmen ile böyle poz verdi. Karcı, Şahin'le Mardin manzarasında verdiği bu neşeli poza "Filtre yok, doğa var" notu düştü.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin güzel yıldızı Ebru Şahin, önceki gün çekim arasında yönetmen Cem Karcı ile böyle poz verdi. Karcı, Şahin'le Mardin manzarasında verdiği bu neşeli poza "Filtre yok, doğa var" notu düştü.

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