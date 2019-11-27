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'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'ten 'güzel' paylaşım

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.11.2019
ADANA GÜZELİ

, çekimleri 'da gerçekleşen 'nin başarılı dizisi ''nın setinden önceki gün bu kareyi paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımının altına da "Güzel bakın, güzel görün" diye yazdı.

Hilal Altınbilek, çekimleri Adana'da gerçekleşen 'nin başarılı dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın setinden önceki gün bu kareyi paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımının altına da "Güzel bakın, güzel görün" diye yazdı.

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