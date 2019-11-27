'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'ten 'güzel' paylaşım

Hilal Altınbilek, çekimleri Adana'da gerçekleşen ATV'nin başarılı dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın setinden önceki gün bu kareyi paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımının altına da "Güzel bakın, güzel görün" diye yazdı.

Hilal Altınbilek, çekimleri Adana'da gerçekleşen ATV'nin başarılı dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın setinden önceki gün bu kareyi paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımının altına da "Güzel bakın, güzel görün" diye yazdı.