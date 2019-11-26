Ünlü isimler anne olmak için dünya starlarının izinden gitti! Yasemin Özilhan, Özlem Ada Şahin ve Aslıhan Turan...

Ünlü isimler, hem güzelleşmek hem de anne olmak için dünya starlarının izinden gitti. Pınar Sabancı, Yasemin Özilhan ve Özlem Ada Şahin’in doğal yollardan hamile kalmalarının sırrının, her akşam içtikleri kemikli ilik suyu olduğu öğrenildi.

Sosyetenin ünlü kadınları hem gençleşmek hem de anne olmak için doğal yöntemleri tercih etti. Özellikle doğurganlığı artırmak için mutfağa giren ünlü isimlerin sırrının kemikli ilik suyu olduğu öğrenildi. İçerisindeki kolajen miktarıyla cildi güzelleştiren kemik iliği suyu içtiğini söyleyen Pınar Sabancı'nın kısa sürede üç çocuk sahibi olmasının sırrının da bu olduğu belirtildi. Her akşam bir bardak kemikli ilik suyuna karabiber ve limon ekleyerek tüketen sosyetik güzelin doğumlarından sonra da bu şekilde form tuttuğu öğrenildi.



Özlem Ada Şahin

İki kız çocuğu sahibi olan Özlem Ada Şahin ve Yasemin Özilhan da, kemik iliği suyu içerek anneliği tadan ünlü isimlerdendi.



Yasemin Özilhan

SIRRI MUTFAKTA

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez hamile olduğu açıklayan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın da, bol bol kemikli ilik suyu tükettiği öğrenildi.



Arda-Aslıhan Turan çifti, ikinci çocuklarını bekliyor.

Kızı Zeynep'i kucağına alarak 40 yaşında anneliği tadan Bengü de hamile kalmak için bu doğal yöntemi tercih etti. Tolgahan Sayışman'ın eşi 27 yaşındaki güzel model Almeda Abazi de bağışıklığını kemikli ilik suyu içerek güçlendirdiğini ve bu sayede doğurganlığını artırdığını söyledi.



Bengü, kısa süre önce kızı Zeynep'i kucağına aldı.

HER DERDE DEVA

Hollywood yıldızı Jennifer Lopez ve Beyonce gibi isimlerin gençlik sırrı olan kemikli ilik suyunun faydaları saymakla bitmiyor. İçerdiği yoğun kalsiyum ile bağışıklık sistemini güçlendiren ilik suyu, kadınlarda hormonal dengeyi sağlıyor. Doğurganlığı ve anne sütünü artırıyor. Hücre gençleşmesini artırıyor. Vücudun yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Tırnak ve cilde iyi bir bakım sağlıyor. Kansızlığı bitiriyor.



SIRRI PİŞİRME SÜRESİNDE

Kemikli ilik suyunun şifası, pişirilme süresinde yatıyor. Yaklaşık bir kilo ilikli incik kemiklerinin bol suyla yıkanması, içerisinde karabiber ve sarımsak eklenerek kısık ateşte en az 28 saat kaynatılması gerekiyor.