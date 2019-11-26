ABD'li şarkıcı Taylor Swift Michael Jackson'ın rekorunu kırdı
Giriş Tarihi: 26.11.2019
ABD'li şarkıcı Taylor Swift, Amerikan Müzik Ödülleri'ndeki sahne performansı ile herkesi büyüledi. Gecede toplamda 6 ödül alarak rakiplerini ezdi geçti. Amerikan müzik Ödülleri'nde bu zamana kadar toplamda 26 ödül kazanan güzel şarkıcı, Michael Jackson'ı geride bıraktı.
ABD'li şarkıcı Taylor Swift, Amerikan Müzik Ödülleri'ndeki sahne performansı ile herkesi büyüledi. Gecede toplamda 6 ödül alarak rakiplerini ezdi geçti. Amerikan müzik Ödülleri'nde bu zamana kadar toplamda 26 ödül kazanan güzel şarkıcı, Michael Jackson'ı geride bıraktı.
Jackson, daha önce 24 ödül almıştı.
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