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ABD'li şarkıcı Taylor Swift Michael Jackson'ın rekorunu kırdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.11.2019
REKOR KRALİÇESİ

'li şarkıcı , Amerikan Müzik Ödülleri'ndeki sahne performansı ile herkesi büyüledi. Gecede toplamda 6 ödül alarak rakiplerini ezdi geçti. Amerikan müzik Ödülleri'nde bu zamana kadar toplamda 26 ödül kazanan güzel şarkıcı, 'ı geride bıraktı.

ABD'li şarkıcı , Amerikan Müzik Ödülleri'ndeki sahne performansı ile herkesi büyüledi. Gecede toplamda 6 ödül alarak rakiplerini ezdi geçti. Amerikan müzik Ödülleri'nde bu zamana kadar toplamda 26 ödül kazanan güzel şarkıcı, 'ı geride bıraktı.


Jackson, daha önce 24 ödül almıştı.

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