26 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Nurgül Yeşilçay Londra’nın farklı bir yüzüyle tanıştı! Çöp yığınını görünce şok oldu...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.11.2019
LONDRA GERÇEĞİ

, önceki gün ’nın farklı bir yüzüyle tanıştı. Oyuncu, şehrin çöplerle dolu olduğunu görünce hayal kırıklığı yaşadı. Yeşilçay, Londra sokaklarındaki çöp yığınlarını sosyal medyada paylaştı.

Londra'da okuyan oğlu Osman Nejat'ın yanına giden Nurgül Yeşilçay'ın keyfi çöp yüzünden kaçtı. Şehrin simgelerinden telefon kulübesinde poz vermek isteyen oyuncu, çöp yığınlarını görünce "Bunların çöpsüz olanını nereden buluyorsunuz?" diye tepki gösterdi.


Yeşilçay, Londra sokaklarındaki çöp yığınlarını sosyal medyada paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN