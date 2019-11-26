Nurgül Yeşilçay Londra’nın farklı bir yüzüyle tanıştı! Çöp yığınını görünce şok oldu...
Giriş Tarihi: 26.11.2019
Nurgül Yeşilçay, önceki gün Londra’nın farklı bir yüzüyle tanıştı. Oyuncu, şehrin çöplerle dolu olduğunu görünce hayal kırıklığı yaşadı. Yeşilçay, Londra sokaklarındaki çöp yığınlarını sosyal medyada paylaştı.
Londra'da okuyan oğlu Osman Nejat'ın yanına giden Nurgül Yeşilçay'ın keyfi çöp yüzünden kaçtı. Şehrin simgelerinden telefon kulübesinde poz vermek isteyen oyuncu, çöp yığınlarını görünce "Bunların çöpsüz olanını nereden buluyorsunuz?" diye tepki gösterdi.
Yeşilçay, Londra sokaklarındaki çöp yığınlarını sosyal medyada paylaştı.
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