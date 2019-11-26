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Can Yaman izdiham yaratırken Kıvaç Tatlıtuğ mütevazi takıldı! O iddia ortalığı karıştırdı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.11.2019
YAMAN ÇELİŞKİ

, önceki gün ’da izdiham yarattı. Yaman’ın binlerce İspanyol tarafından karşılanması ‘kurgu’ iddiasını gündeme getirdi. Ünü sınırları aşan ise aynı saatte Madrid sokaklarını mütevazı şeklide gezdi...

Ünlü oyuncu Can Yaman, önceki gün İspanya'da hayranları tarafından coşkuyla karşılandı. Bir televizyon programı için Madrid'e giden Yaman'ı binlerce İspanyol hayranı havalimanında ellerinde pankartlarla bekledi. Oyuncu, izdiham nedeniyle havalimanından çok sayıda polis eşliğinde ayrıldı. Yaman'a yapılan bu coşkulu karşılama 'kurgu' iddiasını da beraberinde getirdi. Ünlü oyuncu, uçaktan indiği sırada bir kişinin kalabalığı "Biraz sonra uzun saçlı, sakallı, kaslı biri gelecek. Onu görünce hep bir ağızdan '' diye bağıracaksınız" diye tembihlediği anın görüntüsü sosyal medyada olay yarattı. Yaman'ın paralı hayran tuttuğu iddiası gündeme bomba gibi düşerken aynı saatlerde ünü sınırları aşan Kıvanç Tatlıtuğ ise eşiyle Madrid'de son derece mütevazı bir gezideydi.


Bu adamın, Yaman uçaktan inmeden önce havalimanındaki kalabalığa 'Can Yaman diye bağıracaksınız' dediği iddia edildi.


Birkaç yılda yıldızı parlayan Yaman'ın İspanya'da dünya starı gibi karşılanması pek çok kişi tarafından çelişkili bulundu.


MADRİD'DE KURGU STAR
Bağlı olduğu ajansın kendisi için yurt dışında paralı hayran tuttuğu iddiasıyla gündeme gelen Yaman, Madrid'de havalı paylaşımlar yaptı. Oyuncunun bu paylaşımına da takipçilerinden 'kurgu star' yorumu geldi.


MADRİD'DE MÜTEVAZİ STAR
Pek çok dizisi 'da reyting rekoru kıran Tatlıtuğ, Yaman'ın aksine Madrid'de sessiz sedasız gezindi.

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