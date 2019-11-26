Aleyna Tilki hakkında şaşırtan gerçek!

Aleyna Tilki’nin astroloğu açıkladı: ‘28 Mart 2000’deki doğumu, 20 yılda bir rastlanan Jüpiter ve Satürn kavuşumlu özel bir döneme denk geliyor. Aleyna, öncü bir ruh!’

Astroloji meraklısı Aleyna Tilki, geçtiğimiz aylarda astrolog Efe Erten'le bir araya gelip yıldız haritasını çıkartmıştı. Kariyeriyle ilgili birçok yeni adımda astroloğundan tavsiyeler alan 19 yaşındaki popçunun yıldız haritasının detayları ortaya çıktı. Aleyna Tilki'nin 28 Mart 2000'deki doğumu, gökyüzünün özel bir dönemine denk geldi. Efe Erten, popçu için "20 yılda bir rastlanan Jüpiter-Satürn kavuşumlu, öncü ve global biri eski bir ruh!" diyerek çarpıcı bir tespit yaptı...

HER ADIMINI DANIŞIYOR

Tilki, kariyerindeki her adımını astroloğuna danışarak atıyor.