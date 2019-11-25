Kim Milyoner Olmak İster neden yok? 25 Kasım ATV yayın akışı!
Sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı? 25 Kasım ATV yayın akışı yarışmayı izlemek isteyenler tarafından sorgulanıyor. ATV’de Cumartesi ve Pazartesi akşamları yeni bölümleri yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam yayınlanmadı. Bu nedenle Kim Milyoner Olmak İster neden yok sorusuna yanıt aranıyor. İşte cevabı…
Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı? 25 Kasım ATV yayın akışı televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. ATV'de Pazartesi akşamları yeni bölümlerinin yayınlandığı bilinen Kim Milyoner Olmak İster yarışması her zamanki saatinde başlamıyor. Bu nedenle Kim Milyoner Olmak İster neden yok sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte, 25 Kasım Pazartesi ATV yayın akışına dair merak edilenler!
25 KASIM ATV YAYIN AKIŞI
ATV yayın akışında bu akşam saat 20:00'de Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümünün tekrarı bulunuyor. Saat 22:50'de ise Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının tekrar bölümü yayınlanacak.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!
Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.
12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.
Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?
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