Arto’dan Çağla Şıkel’e bir çıkış daha: Kocan ödesin!
Çağla Şıkel, Arto’nun kendisi hakkında söylediği sözlerin ardından uzaklaştırma kararı çıkartmış ve tazminat davası açmıştı. 1 milyonluk tazminat davası açılan Arto’dan Çağla Şıkel’e karşı yeni bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arto, ‘Kocandan al o parayı’ dedi.
YouTube kanalında mini etekle nasıl oturulup kalkılması gerektiğiyle alakalı video çeken Çağla Şıkel'e şarkıcı Arto'dan tartışma yaratan bir yorum gelmişti. Şıkel, kendisiyle alakalı edepsiz konuşmalar yaptığını ileri sürdüğü Arto'ya ilk olarak uzaklaştırma kararı aldırmış bununla da yetinmeyip 1 milyon liralık tazminat davası açtığı bilgisine ulaşılmıştı. Şıkel'e yanıt Arto'dan geldi.
"KOCANDAN AL O PARAYI"
Arto, Instagram'dan yayınladığı videoda, "Kocasından alamadığı parayı benden alacak herhalde, hayatım onu kocandan alacaksın benden değil. Ona yıllarını verdin bana değil. O yüzden para varsa, parayı kocandan alacaksın, parayı benden almayacaksın. Git kocandan al hadi başka kapıya…" ifadelerini kullanırken, yaptığı paylaşıma ise "Kocandan al parayı, kocandan yüzsüz… Hadi canım başka kapıya! Sen ne utanmaz, ne paragöz bir şey çıktın ya. Yazıklar olsun sana…" notunu düştü.
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