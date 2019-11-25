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Goo Hara evinde ölü bulundu!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.11.2019
ÜNLÜ ŞARKICI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!

6 ay önce girişiminde bulunan K-Pop müziğin tanınmış isimlerinden 28 yaşındaki Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu  dün akşam evinde ölü bulundu.

6 ay önce girişiminde bulunan K-Pop ( kökenli pop müziği) müziğin tanınmış isimlerinden dün akşam evinde ölü bulundu.

Polisin, 28 yaşındaki Goo Hara'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Daha önce müzik grubu KARA üyesi olan Hara, yeni single'ını tanıtmak için 14-19 Kasım tarihleri arasında 'yı ziyaret etmişti. Goo Hara, Mayıs ayında intihar girişiminde bulunmuş ve hayranlarından onları üzdüğü için özür dilemişti.

Goo Hara, dün gece 1.5 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yatakta çektiği bir fotoğrafını "İyi geceler" notuyla paylaşmıştı.

Ölüm haberini alınca yasa boğulan hayranları Goo Hara'nın 1.5 milyon takipçili Instagram hesabında taziye mesajlarını paylaştı.

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