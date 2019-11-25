Goo Hara evinde ölü bulundu!

6 ay önce intihar girişiminde bulunan K-Pop müziğin tanınmış isimlerinden 28 yaşındaki Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu Goo Hara dün akşam evinde ölü bulundu.

6 ay önce intihar girişiminde bulunan K-Pop (Güney Kore kökenli pop müziği) müziğin tanınmış isimlerinden Goo Hara dün akşam evinde ölü bulundu.

Polisin, 28 yaşındaki Goo Hara'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Daha önce müzik grubu KARA üyesi olan Hara, yeni single'ını tanıtmak için 14-19 Kasım tarihleri arasında Japonya'yı ziyaret etmişti. Goo Hara, Mayıs ayında intihar girişiminde bulunmuş ve hayranlarından onları üzdüğü için özür dilemişti.

Goo Hara, dün gece 1.5 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yatakta çektiği bir fotoğrafını "İyi geceler" notuyla paylaşmıştı.

Ölüm haberini alınca yasa boğulan hayranları Goo Hara'nın 1.5 milyon takipçili Instagram hesabında taziye mesajlarını paylaştı.