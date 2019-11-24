Ricardo Quaresma'nın bir saatte harcadığı para dudak uçuklattı...
Kıyafetlerine servet harcayan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, önceki gün çıktığı alışverişte yine havasını attı! Eşiyle birlikte bir saatte tam 500 bin lira harcadı..
Kasımpaşa'nın Portekizli orta saha oyuncusu Ricardo Quaresma ve eşi Daphne Quaresma, alışveriş tutkusuyla nam saldı. Yıllık 950 bin euro kazancıyla dudak uçuklatan Quaresma, önceki gün eşiyle birlikte İstinyePark Markalar Sokağı'nda objektiflere takıldı. Beymen, Gucci, Dolce&Gabbana gibi ünlü markalardan alışveriş yapan başarılı golcü, futbol severler ile hatıra fotoğrafları çektirmeyi de unutmadı. Pahalı saatleri ve lüks markalara düşkünlüğüyle bilinen yıldız futbolcu, eşiyle çıktığı birkaç saatlik alışverişte toplam 500 bin lira harcadı.
ZAMANI DA DEĞERLİ
Kıyafetlerine ve aksesuarlarına servet harcayan Quaresma, daha önce de 178 bin dolarlık (647 bin lira) Rolex marka saatiyle gündeme gelmişti.
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