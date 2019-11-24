Hadise'den kötü sürpriz! Eski yaşam koçu Şeyda Coşkun’a doğum gününde taş attı...
Hadise, yıllar önce sağlıksız şekilde zayıflamasına neden olduğu iddiasıyla dava açtığı Şeyda Coşkun’a doğum gününde taş attı. Popçu, yeni diyetisyenini ‘Doğru ekiple sağlıklı şekilde kilo verdim’ diye övüp yeni doğum günü kızı Coşkun’a kötü sürpriz yaptı...
Fit haliyle olay olan Hadise, yeni diyetisyenini yere göğe sığdıramadı. Seda Çayhan ile bir ayda 6 kilo veren popçu, diyetisyenine dün iltifat yağdırdı. Şarkıcının zamanlaması manidardı. Hadise, Çayhan'ı eski yaşam koçu Şeyda Coşkun'un doğum gününde şöyle övdü:
"Yıllar sonra düzene girip doğru beslenmek nedir öğrendim. Sağlıklı şekilde istediğim kiloya geldik. Aç kalmadan detoks yapmadan. Tavsiyem bu yolculuğa doğru bir ekiple başlamak." Hadise, bu paylaşımıyla mahkemelik olduğu Coşkun'a doğum gününde kötü bir sürpriz yaptı.
BU HALE GELMİŞTİ
Yıllar önce Coşkun'un şok diyetiyle çok zayıflayan Hadise, bir deri bir kemik görüntüsüyle eleştirilmişti.
Hadise, vücudunda sarkmalar meydana geldiği iddiasıyla Coşkun'a dava açmıştı.
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