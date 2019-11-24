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Sezen Aksu’nun oğlu Mithatcan Özer kırdığı potla aşkı Alina Boz’un tadını kaçırdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.11.2019
EVLİLİK SORULARI ALİNA BOZ'UN TADINI KAÇIRDI

’nun oğlu , önceki akşam kırdığı potla aşkı ’un tadını kaçırdı. Ünlü müzisyen, ‘Evlilikle alakam yok’ diyerek aşkını bozdu...

Aşklarını gözlerden uzak yaşayan Alina Boz ile Mithatcan Özer, önceki akşam Kanyon'daydı. Kendisinden 17 yaş küçük oyuncuyla bir buçuk yıldır aşk yaşayan Özer, evlenecekleri iddiası hatırlatılınca şaşırdı. 38 yaşındaki müzisyen, verdiği şu yanıtla yanındaki aşkına da ayıp etti:

"Ne evliliği? Benim evlilikle alakam yok." Halbuki Boz, geçen hafta bir röportajında "En büyük hayalim, evlenip güzel bir aile kurmak" demişti. Özer'in potuyla tadı kaçan oyuncu, yine de bozuntuya vermedi.


Birlikte bir davete katılan ünlü çift, koyu sohbetteydi. İkilinin tadını evlilik sorusu kaçırdı.

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