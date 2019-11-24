Ebru Gündeş’in yıllardır basından sakladığı kızı Alara ortaya çıktı!
Ebru Gündeş’in yıllardır basından köşe bucak sakladığı 8 yaşındaki kızı Alara, önceki gün Bebek’te ortaya çıktı. Büyüdüğü gözlenen Alara araca binerken; özel şoförü ise görüntülendikleri için panikledi...
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in objektiflerden uzak büyüttüğü kızı Alara, önceki gün Bebek'teydi. Haftanın 3 günü 2'şer saat İngilizce dersi aldığı bir binadan bakıcısıyla çıkan 8 yaşındaki Alara, özel şoförlü araca binerken objektife yansıdı. Şoför, muhabirleri fark edince panikledi.
Küçük kızın özel şoförü görevini yapmakta olan basın mensuplarını engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu arada Ebru Gündeş'in yıllarca basından uzak kalması için yoğun çaba sarf ettiği kızı Alara'nın bir hayli büyüdüğü gözlendi. Alara'nın büyüdükçe annesine benzemesi de gözden kaçmadı.
Gündeş kızı Alara'yı basından saklamak için yıllarca uğraştı. Hatta sanatçı, bu yaz Bodrum tatilinde kızını göstermemek için yüzünü gizlemişti.
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