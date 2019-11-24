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Ebru Gündeş’in yıllardır basından sakladığı kızı Alara ortaya çıktı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.11.2019
EBRU GÜNDEŞ'İN KIZI GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI!

’in yıllardır basından köşe bucak sakladığı 8 yaşındaki kızı , önceki gün ’te ortaya çıktı. Büyüdüğü gözlenen Alara araca binerken; özel şoförü ise görüntülendikleri için panikledi...

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in objektiflerden uzak büyüttüğü kızı Alara, önceki gün 'teydi. Haftanın 3 günü 2'şer saat İngilizce dersi aldığı bir binadan bakıcısıyla çıkan 8 yaşındaki Alara, özel şoförlü araca binerken objektife yansıdı. Şoför, muhabirleri fark edince panikledi.

Küçük kızın özel şoförü görevini yapmakta olan basın mensuplarını engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu arada 'in yıllarca basından uzak kalması için yoğun çaba sarf ettiği kızı 'nın bir hayli büyüdüğü gözlendi. Alara'nın büyüdükçe annesine benzemesi de gözden kaçmadı.

Gündeş kızı Alara'yı basından saklamak için yıllarca uğraştı. Hatta sanatçı, bu yaz tatilinde kızını göstermemek için yüzünü gizlemişti.

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