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1 karat elmas kaç miligram ağırlığındadır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.11.2019
1 KARAT ELMAS KAÇ MİLİGRAM AĞIRLIĞINDADIR?

1 karat elmas kaç miligram ağırlığındadır? Kim Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya sorulan 1 karat elmas kaç miligram ağırlığındadır? sorusunun cevabı nedir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma büyük heyecan yaratıyor. İşte, 23 Kasım tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dikkat çeken o sorunun yanıtı…

1 karat elmas kaç miligram ağırlığındadır? Kim Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya sorulan 1 karat elmas kaç miligram ağırlığındadır? sorusunun cevabı nedir? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma büyük heyecan yaratıyor. İşte, 23 Kasım tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dikkat çeken o sorunun yanıtı…

A: 50

B: 100

C: 150

D: 200

Doğru cevap: 200 (D)

kalan karakter 1000

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