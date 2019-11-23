1 karat elmas kaç miligram ağırlığındadır?
Giriş Tarihi: 23.11.2019
1 karat elmas kaç miligram ağırlığındadır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya sorulan 1 karat elmas kaç miligram ağırlığındadır? sorusunun cevabı nedir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma büyük heyecan yaratıyor. İşte, 23 Kasım tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dikkat çeken o sorunun yanıtı…
1 karat elmas kaç miligram ağırlığındadır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya sorulan 1 karat elmas kaç miligram ağırlığındadır? sorusunun cevabı nedir? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma büyük heyecan yaratıyor. İşte, 23 Kasım tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dikkat çeken o sorunun yanıtı…
A: 50
B: 100
C: 150
D: 200
Doğru cevap: 200 (D)
kalan karakter 1000
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