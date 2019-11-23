1 karat elmas kaç miligram ağırlığındadır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya sorulan 1 karat elmas kaç miligram ağırlığındadır? sorusunun cevabı nedir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma büyük heyecan yaratıyor. İşte, 23 Kasım tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dikkat çeken o sorunun yanıtı…

1 karat elmas kaç miligram ağırlığındadır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya sorulan 1 karat elmas kaç miligram ağırlığındadır? sorusunun cevabı nedir? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma büyük heyecan yaratıyor. İşte, 23 Kasım tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dikkat çeken o sorunun yanıtı…

A: 50

B: 100

C: 150

D: 200

Doğru cevap: 200 (D)