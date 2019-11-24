'Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun’u Aslıhan Karalar övgüleri topladı
Giriş Tarihi: 24.11.2019
Best Model of Turkey 2017 birincisi Aslıhan Karalar, ATV'de başlayan 'Kuruluş Osman' dizisindeki rolüyle gönülleri fethetti. İlk bölümüyle reytingleri alt üst eden dizide 'Burçin Hatun' karakterini canlandıran Karalar, performansıyla övgüleri topladı.
Best Model of Turkey 2017 birincisi Aslıhan Karalar, ATV'de başlayan 'Kuruluş Osman' dizisindeki rolüyle gönülleri fethetti. İlk bölümüyle reytingleri alt üst eden dizide 'Burçin Hatun' karakterini canlandıran Karalar, performansıyla övgüleri topladı.
Güzel oyuncunun dizideki başarısı, takipçilerinden büyük alkış aldı. 20 yaşındaki Karalar'a takipçilerinden "İşte yetenek ve oyunculuk budur", "Seni izlemeye doyamadık", "Hem güzel hem yetenekli" şeklinde iltifat yağdı.
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