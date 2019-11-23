Vina ne demek? Vina ismi anlamı nedir?

Vina ne demek? Müge Boz’un kızının ismi Vina oldu. Bu haberin ardından Vina ismi anlamı araştırılmaya başlandı. Vina kelimesi anlamı merak ediliyor. Müge Boz, daha önce yaptığı açıklamada bebeğinin cinsiyetini öğrenmediklerini ve doğumda öğreneceklerini açıklamıştı. Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti çocuklarına Vina ismini verdi. İşte, Vina ne demek sorusunun yanıtı!

Vina ismi anlamı nedir? Vina ne demek? Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti yeni doğan kız çocuklarına Vina ismini verdi. Bu haberin ardından Vina anlamı araştırılmaya başlandı. Vina ne demek? Vina ismi anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çift, 53 cm. ve 3 kilo 500 gr. dünyaya gelen kızlarına Vina adını verdi.

VİNA İSMİ ANLAMI NEDİR?

Ünlü çiftin bebeklerinin isminin, ikisinin de çok sevdiği Norveççe bir şarkıdan geldiği öğrenildi. Norveççe Vina "biz şimdi" demek.

Vina ismi sevilen arkadaş demektir. Farsça siyah üzüm anlamına gelen Vina'nın kökeni İngilizcedir.