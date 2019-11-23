Biyolojik sınıflandırmaya göre hangisi böcektir?
Giriş Tarihi: 23.11.2019
Biyolojik sınıflandırmaya göre hangisi böcektir? 23 Kasım tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Biyolojik sınıflandırmaya göre hangisi böcektir?sorusuna yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları merak ediliyor. İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!
Biyolojik sınıflandırmaya göre hangisi böcektir? 23 Kasım tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Biyolojik sınıflandırmaya göre hangisi böcektir?sorusuna yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları merak ediliyor. İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!
Doğru cevap: Kelebek
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