23 Kasım 2019, Cumartesi
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Biyolojik sınıflandırmaya göre hangisi böcektir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.11.2019
BİYOLOJİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HANGİSİ BÖCEKTİR?

Biyolojik sınıflandırmaya göre hangisi böcektir? 23 Kasım tarihli Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Biyolojik sınıflandırmaya göre hangisi böcektir?sorusuna yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları merak ediliyor. İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Biyolojik sınıflandırmaya göre hangisi böcektir? 23 Kasım tarihli Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Biyolojik sınıflandırmaya göre hangisi böcektir?sorusuna yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları merak ediliyor. İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Doğru cevap: Kelebek

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