Kim Milyoner Olmak İster 846. bölüm canlı izle! – ATV

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! Hem eğlendiren hem de bilgilendiren yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster izle! Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 846. bölümüyle ekranlara geliyor. Yarışmacılar 15 soruyu da doğru cevaplayarak 1 milyon TL değerindeki büyük ödülü kazanmaya çalışıyor.

Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ATV'nin her Cumartesi akşamı yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izle! Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 846. bölümüyle ekranlara geliyor. Yarışmacılar hem genel kültürlerini sınıyor hem de 1 milyon TL ödülü kazanmak için soruları doğru cevaplıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 846. BÖLÜM İZLE! – ATV

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı ATV ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajın��z var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.