Hercai 23. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Hercai 23. bölüm fragmanı izle!

Hercai 23. yeni bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Hercai 23. bölüm fragmanı için nefesler tutuldu. Hercai son bölümde yaşanan gelişmeler ardından gözler Hercai 23. bölüm fragmanı için çevrildi. Dizinin son bölümünde, Miran hakkındaki gerçeklerin ortay çıkması ve Reyyan’ın Miran’dan uzaklaşması diziye damga vurmuştu. İşte, Hercai 23. yeni bölüm fragmanı!

Hercai 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her hafta büyük heyecan yaratan bölümleriyle reyting rekorları kıran yerli dizi Hercai 23. bölüm fragmanı merak ediliyor. Son bölümde yaşanan nefes kesen gelişmelerin ardından Hercai 23. yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Hercai'de bu hafta Miran ve Reyyan aşkı büyük darbe almış, Reyyan adım adım Miran'dan uzaklaşarak ailesi için fedakarlık yapmaya karar vermişti. Miray ise suçsuz olmasına rağmen Reyyan'ın kendisine bırakmasından dolayı büyük acı çekmişti. İşte, Hercai'de yaşanan son gelişmeler…

HERCAİ 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İşte merakla beklenen Hercai 23. yeni bölüm fragmanı!

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hazar'ın, Miran'ın adını vermesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Miran suçsuzluğunu haykırırken, Reyyan babasının ağzından çıkan sözlerin gerçekliğinden emin olurken Miran'ın bu zamana kadar rol yaptığını, hala intikamından vazgeçmediğini düşünür.

Ne yaparsa yapsın Miran'ın içindeki öfkeyi yok edemediğini anlayan Reyyan, bundan sonra ailesini korumak için mücadele etmeye ant içer. Hazar'ın ağzından çıkan bir kelimenin her şeyi yakıp yıkacak kadar güçlü olması Miran'ı derinden yaralarken, Reyyan'ın kendisine haksızlık ettiğini düşünmektedir.

"Miran, Hazar ile Dilşah'ın oğlu!"

Yıllar önce Dilşah'a vermiş olduğu sözün altında ezilen Esma, bu intikam oyununu sonlandırmak ve Hazar'la Miran'ı bir araya getirmek için elindeki mektubu Zehra'ya teslim eder. Miran'ın gerçekte Hazar'ın oğlu olduğunu öğrenen Zehra, acaba Hazar'a mektubu teslim edip, Miran'ı içinde bulunduğu cehennemden çıkarıp kurtarabilecek midir?