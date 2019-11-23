Hangisi hamamların bölümlerine verilen adlardan biri değildir? 23 Kasım tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Hangisi hamamların bölümlerine verilen adlardan biri değildir? sorusuna yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları merak ediliyor. İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Hangisi hamamların bölümlerine verilen adlardan biri değildir? 23 Kasım tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Hangisi hamamların bölümlerine verilen adlardan biri değildir? sorusuna yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları merak ediliyor. İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

A: Ilıklık

B: Soğukluk

C: Usturalık

D: Köpüklük

Doğru cevap: Köpüklük (D)