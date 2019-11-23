23 Kasım 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Hangisi hamamların bölümlerine verilen adlardan biri değildir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.11.2019 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
HANGİSİ HAMAMLARIN BÖLÜMLERİNE VERİLEN ADLARDAN BİRİ DEĞİLDİR?

Hangisi hamamların bölümlerine verilen adlardan biri değildir? 23 Kasım tarihli Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Hangisi hamamların bölümlerine verilen adlardan biri değildir? sorusuna yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları merak ediliyor. İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Hangisi hamamların bölümlerine verilen adlardan biri değildir? 23 Kasım tarihli Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Hangisi hamamların bölümlerine verilen adlardan biri değildir? sorusuna yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları merak ediliyor. İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

A: Ilıklık

B: Soğukluk

C: Usturalık

D: Köpüklük

Doğru cevap: Köpüklük (D)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN