Yeni gelin Elif Ece Uzun podyumda gelinlikle arz-ı endam etti
Giriş Tarihi: 22.11.2019
Mehmet Yıldırım tarafından ikincisi organize edilen Fashion & Music Show, önceki akşam Kalamış Wyndham Grand Otel'de yapıldı. Kısa süre önce, nikah masasına oturan Elif Ece Uzun. podyumda gelinlikle arz-ı endam etti.
Mehmet Yıldırım tarafından ikincisi organize edilen Fashion & Music Show, önceki akşam Kalamış Wyndham Grand Otel'de yapıldı. Kısa süre önce, nikah masasına oturan Elif Ece Uzun. podyumda gelinlikle arz-ı endam etti.
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