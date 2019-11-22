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Murat Dalkılıç yeni albümü 'Afeta'yı görücüye çıkardı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.11.2019
AFETA ÇIKTI!

, yeni albümü 'Afeta'yı görücüye çıkardı. Popçu, etiketiyle çıkan albümde aşkı için yazdığı 'Müjgan' şarkısına da yer verdi.

, yeni albümü 'Afeta'yı görücüye çıkardı. Popçu, etiketiyle çıkan albümde aşkı için yazdığı 'Müjgan' şarkısına da yer verdi.

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