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Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ oğulları Can'ın doğum gününü kutladı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.11.2019
ARZUM ONAN VE MEHMET ASLANTUĞ OĞULLARI CAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

ve 'un oğulları , önceki gün 19 yaşına bastı. Güzel oyuncu, ailece yaptıkları kutlamada çekilen bu kareleri kalp emojisiyle paylaştı

ve Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can, önceki gün 19 yaşına bastı. Güzel oyuncu, ailece yaptıkları kutlamada çekilen bu kareleri kalp emojisiyle paylaştı

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