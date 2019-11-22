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İrem Derici'den Bostancı tarzı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.11.2019
BOSTANCI TARZI

Popçu , önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Derici, gelirini 'ne bağışladığı konserde şarkıları ve şovları kadar sahne stiliyle de tam not aldı.

Popçu İrem Derici, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Derici, gelirini Boyabat Spor Kulübü'ne bağışladığı konserde şarkıları ve şovları kadar sahne stiliyle de tam not aldı.

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