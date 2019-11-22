Kuruluş Osman ilk bölümünde destan yazdı

Milyonların merakla beklediği ‘Kuruluş Osman’, önceki akşamki ilk bölümüyle milyonları atv’ye kilitledi. Dizi, her kategoride reytinglerin zirvesinde yer aldı.

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da milyonlarca kişinin merakla beklediği 'Kuruluş Osman', önceki akşam muhteşem bir bölümle atv'de başladı. Türk televizyon tarihinin en büyük prodüksiyonlu dizisi olan 'Kuruluş Osman', ilk bölümüyle ekrana damgasını vurdu.

STARTI BİRİNCİ VERDİ...

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, reytinglerin zirvesine yerleşti. 'Kuruluş Osman', ilk bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 15.73 izlenme oranı ve yüzde 34.01 izlenme payı aldı.

Dizi, AB Sosyal Statü'de yüzde 13.48 izlenme oranı ve yüzde 31.94 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 16.17 izlenme oranı ve yüzde 35.54 izlenme payı alarak 100 program arasında 1. oldu.



Dizi, aksiyon sahneleri ve kostümleriyle de seyirciye görsel şölen sundu.



Aylardır hazırlıkları süren dizi, seyirciyi mest etti.

Dizinin ilk bölüm etiketi Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4.sıraya kadar yükseldi.