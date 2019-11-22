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Aleyna Tilki marjinalliğin dozunu kaçırdı! Kaçık çoraplarıyla şaşkınlık yarattı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.11.2019
ALEYNA TİLKİ MARJİNALLİĞİN DOZUNU KAÇIRDI!

Popçu , marjinalliğin dozunu kaçırdı! Önceki akşam Beyoğlu'ndaki bir parti çıkışı görüntülenen 19 yaşındaki Tilki'nin, kaçık naylon çorapları ve gece taktığı güneş gözlüğü şaşkınlık yarattı.

Popçu Aleyna Tilki, marjinalliğin dozunu kaçırdı! Önceki akşam Beyoğlu'ndaki bir parti çıkışı görüntülenen 19 yaşındaki Tilki'nin, kaçık naylon çorapları ve gece taktığı güneş gözlüğü şaşkınlık yarattı.

Doğan SAVAŞ

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