Aleyna Tilki marjinalliğin dozunu kaçırdı! Kaçık çoraplarıyla şaşkınlık yarattı...
Giriş Tarihi: 22.11.2019
Popçu Aleyna Tilki, marjinalliğin dozunu kaçırdı! Önceki akşam Beyoğlu'ndaki bir parti çıkışı görüntülenen 19 yaşındaki Tilki'nin, kaçık naylon çorapları ve gece taktığı güneş gözlüğü şaşkınlık yarattı.
Popçu Aleyna Tilki, marjinalliğin dozunu kaçırdı! Önceki akşam Beyoğlu'ndaki bir parti çıkışı görüntülenen 19 yaşındaki Tilki'nin, kaçık naylon çorapları ve gece taktığı güneş gözlüğü şaşkınlık yarattı.
Doğan SAVAŞ
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