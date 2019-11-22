Gişede çakılan Cem Yılmaz'dan gazetecilere çirkin hareket

İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler' Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Karakomik Filmler ile gişede çakılan Cem Yılmaz gerçek yüzünü gösterdi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Cem Yılmaz hem gazetecilere hem de hayranlarına yaptığı saygısız hareketler sonrasında büyük tepki topladı.

Son zamanlarda eleştirilerin hedefinde olan ve sinema filmi ile de gişede çakılan Cem Yılmaz, önceki gün Nişantaşı'nda hem gazetecilere hem de hayranlarına yaptığı saygısız hareketler sonrasında büyük tepki topladı.

SİGARASININ DUMANINI GAZETECİLERE ÜFLEDİ



SABAH'ın haberine göre, Gazetecilere "Beni rahat bırakın" diyen Cem Yılmaz elindeki sigarayı ağzına götürüp dumanın kameralara doğru üfleyerek "İşte bunu diyorum" diye cevap verdi. City's'in önünde hatıra fotoğrafı isteyen hayranlarına da "Yeter beni bir rahat bırakın" diyerek terbiyesizleşti.