Kate Middleton'dan kara isyan
Giriş Tarihi: 22.11.2019
İngiltere'de Cambridge Düşesi Kate Middleton ile Sussex Düşesi Meghan Markle arasındaki kavga saraydan taştı. Markle'ın eşi Prens Harry'ye, "Onunla aynı masada oturmak istemiyorum" dediği basına yansıdı.İngiltere'de Cambridge Düşesi Kate Middleton ile Sussex Düşesi Meghan Markle arasındaki kavga saraydan taştı. Markle'ın eşi Prens Harry'ye, "Onunla aynı masada oturmak istemiyorum" dediği basına yansıdı.
Bu çatışma, Prens kardeşler William ve Harry'nin de arasını açtı. Middleton'ın bir davette siyah çorap giymesi de 'isyan' olarak algılandı.
Kraliyet kurallarına göre prenseslerin 'siyah' çorap giymesinin yasak olduğu biliniyor.
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