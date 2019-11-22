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Kate Middleton'dan kara isyan

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.11.2019
KATE MİDDLETON'DAN KARA İSYAN

'de Cambridge Düşesi ile arasındaki kavga saraydan taştı. Markle'ın eşi 'ye, "Onunla aynı masada oturmak istemiyorum" dediği basına yansıdı.

İngiltere'de Cambridge Düşesi ile arasındaki kavga saraydan taştı. Markle'ın eşi 'ye, "Onunla aynı masada oturmak istemiyorum" dediği basına yansıdı.

Bu çatışma, Prens kardeşler William ve Harry'nin de arasını açtı. Middleton'ın bir davette siyah çorap giymesi de 'isyan' olarak algılandı.



Kraliyet kurallarına göre prenseslerin 'siyah' çorap giymesinin yasak olduğu biliniyor.

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