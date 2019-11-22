Can Yaman hayranlığı sınır tanımıyor! Sarılınca heyecanlandı...
Giriş Tarihi: 22.11.2019
Can Yaman hayranlığı sınır tanımıyor. Yaman, önceki akşam da Ortaköy'deki Ruby çıkışı fanlarının sevgi gösterisiyle karşılaştı. Hatta oyuncu, kendisine sarılınca heyecanlanan genç bir kadına "Sakin ol canım" diye takıldı.
Can Yaman hayranlığı sınır tanımıyor. Yaman, önceki akşam da Ortaköy'deki Ruby çıkışı fanlarının sevgi gösterisiyle karşılaştı. Hatta oyuncu, kendisine sarılınca heyecanlanan genç bir kadına "Sakin ol canım" diye takıldı.
TAKVİM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Yeni gelin podyumda
- Dağ 2 oyuncuları kimdir? Dağ 2 filmi nerede çekildi?
- Kuruluş Osman ilk bölümünde destan yazdı
- Aleyna Tilki marjinalliğin dozunu kaçırdı!
- El ele alışveriş
- Bostancı tarzı
- Kate Middleton'dan kara isyan
- Afeta çıktı!
- Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ oğulları Can'ın doğum gününü kutladı
- Beşinci kez Bensu
Daha Fazla Gör
- 2 bankadan daha indirim! Konut kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?
- Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? 4 bin 635 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- 2020 YKS, KPSS, ALES, DGS ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM sınav takvimi!
- Bekçilerin görevleri nelerdir? Bekçiler kimlik sorabilir mi? İşte son açıklama…
- Efsane Cuma ne zaman bitiyor? Efsane Cuma indirimi yapılan ürünler nelerdir?
- 2019 Kara Cuma indirimleri hangi markalarda? Kara Cuma indirimi yapan siteler!
- Dağ 2 oyuncuları kimdir? Dağ 2 filmi nerede çekildi?
- Bir Zamanlar Çukurova 45. bölüm izle! Çukurova 45. bölüm tek parça izle! - ATV
- Kara Cuma bu hafta mı? Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlıyor?
- Süper Loto 21 Kasım sonuçları! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!
- Son dakika: Cumhuriyet Gazetesi davası: Mahkeme 12 sanığa verdiği mahkumiyet kararında direndi
- Kayseri'de önemli keşif! Bin 300 metre uzunluğunda yer altı şehri bulundu