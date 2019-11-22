Can Yaman hayranlığı sınır tanımıyor! Sarılınca heyecanlandı...

Can Yaman hayranlığı sınır tanımıyor. Yaman, önceki akşam da Ortaköy'deki Ruby çıkışı fanlarının sevgi gösterisiyle karşılaştı. Hatta oyuncu, kendisine sarılınca heyecanlanan genç bir kadına "Sakin ol canım" diye takıldı.

Can Yaman hayranlığı sınır tanımıyor. Yaman, önceki akşam da Ortaköy'deki Ruby çıkışı fanlarının sevgi gösterisiyle karşılaştı. Hatta oyuncu, kendisine sarılınca heyecanlanan genç bir kadına "Sakin ol canım" diye takıldı.

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