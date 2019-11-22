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Can Yaman hayranlığı sınır tanımıyor! Sarılınca heyecanlandı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.11.2019
CAN YAMAN HAYRANLIĞI SINIR TANIMIYOR!

hayranlığı sınır tanımıyor. Yaman, önceki akşam da 'deki Ruby çıkışı fanlarının sevgi gösterisiyle karşılaştı. Hatta oyuncu, kendisine sarılınca heyecanlanan genç bir kadına "Sakin ol canım" diye takıldı.

hayranlığı sınır tanımıyor. Yaman, önceki akşam da 'deki Ruby çıkışı fanlarının sevgi gösterisiyle karşılaştı. Hatta oyuncu, kendisine sarılınca heyecanlanan genç bir kadına "Sakin ol canım" diye takıldı.

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