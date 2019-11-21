Son yılların popüler filmlerinden birisi olan Dağ 2 oyuncuları kimdir? Dağ 2 filmi nerede çekildi? Dağ 2 filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte film severler Dağ filmi oyuncuları ve konusunu araştırmaya başladı. Alper Çağlar’ın yazıp yönettiği film sinemalarda oynadığı dönemde büyük ilgi görmüştü. Türkiye'de 3 milyon 600 bin kişi tarafından seyredilen film 2016 yılının en popüler filmlerinden birisi olmuştu. İşte, Dağ 2 filmi oyuncuları ve nerede çekildi sorusunun yanıtı…

Dağ 2 filmi nerede çekildi? Dağ 2 oyuncuları kimdir? Televizyonda yayınlanan Dağ 2 filminin oyuncuları ve konusu sinema izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yayınlandığı dönemde gişede büyük başarı elde eden yapım, 3 milyon 600 bin kişi tarafından sinemada izlenmiş ve 2016 yılının en çok seyredilen filmlerinden birisi olmuştu. İlk filmin başarısının ardından büyük ilgi gören ikinci filmde, kod adı "Fırtına Getiren" olan Muhabere Arama-Kurtarma (MAK) 8 timinin Irak'ta düzenlediği operasyon konu edilmişti.

DAĞ 2 OYUNCULARI KİMDİR?

Alper Çağlar'ın yazıp yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Ufuk Bayraktar, Çağlar Ertuğrul, Murat Serezli, Atılgan Gümüş, Murat Arkın, Ahu Türkpençe, Atıf Emir Benderlioğlu, Armağan Oğuz, Bedii Akın ve Ahmet Pınar yer almıştır.

DAĞ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dağ 2'nin çekimleri başta Konya olmak üzere Ankara ve Adana'da yapıldı.

DAĞ 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Oğuz ve Bekir'in askerlik süresi bitmeye yaklaşmıştır. Bu ikili, Özel Kuvvetler Komutanlığına başvurmak isterler. Fakat Bekir'in dizindeki sakatlık, Oğuz'un omzundaki sıkıntı yüzünden reddedilirler. Bu sırada birinci filmde şehit olan Yaşar Demir'in yakın arkadaşı Veysel Gökmusa konuşmaya tanık olur ve bu ikiliyi eğitimlere alır. İkili altı yıl boyunca çetin eğitimlerden geçerler, Bekir dizinden tedavi görür. 6 yıl sonra ise, kod adı "Fırtına Getiren" olan Muhabere Arama-Kurtarma (MAK) 8 timi ile Irak'a operasyona giderler.

Operasyon, IŞİD'in esiri gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmak üzerine kuruludur. Görev, Ceyda Balaban'ı Türkiye'ye geri götürmektedir. Fırtına Getiren timi başarıyla Ceyda Balaban'ı kurtarır. Türkiye'ye dönüş yolunda ise 2 tane Irak Türkünü IŞİD'in elinden kurtarıp yanlarına alırlar. Türkiye'ye dönüş yolunda bir gece köyde dinlenmek isterler. Bu köy, Türk köyüdür. Telsizden gelen istihbaratta bu köye IŞİD'in yağma yapacağı belirtilir. Yarbay Veysel Gökmusa, görevi gereği köyü bırakıp, Ceyda Balaban'ı Türkiye'ye ulaştırmak istese bile duygularına yenik düşer. Telsizde kararlaştırılan buluşma yerine köyün çocukları ve gazeteci Ceyda Balaban götürülür. Helikoptere onlar bindirilir ve Fırtına Getiren timi köye geri döner. Amaçları köyü vatan toprağı gibi savunmaktır. "Son kale" adını verdikleri binaya sivilleri getirip güvene alırlar ve binanın üstüne bir Türk bayrağı çekerler. IŞİD ise yavaş yavaş köye yaklaşmaktadır. Köyde çetin bir savaş olacaktır.