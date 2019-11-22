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Demet Şener ile eşi Cenk Küpeli el ele alışverişte

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.11.2019
EL ELE ALIŞVERİŞ

ile eşi , önceki gün Zorlu AVM'deydi. mağazaları gezen çift, bir toplantıya yetişmeleri gerektiğini söyleyip soruları yanıtsız bıraktı.

ile eşi Cenk Küpeli, önceki gün Zorlu AVM'deydi. El ele mağazaları gezen çift, bir toplantıya yetişmeleri gerektiğini söyleyip soruları yanıtsız bıraktı.

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