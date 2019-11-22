Hercai 22. bölüm canlı izle! – ATV
Hercai 22. bölüm izle! ATV’nin sevilen dizisi Hercai 22. bölüm canlı izle! Her hafta Cuma akşamları yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Hercai’de bu hafta heyecan dorukta. Büyük sır ortaya çıkıyor ve Miran’ın kimin oğlu olduğu belli oluyor. İntikam oyunu sonlanırken, Zehra mektubu Hazar’a teslim ederek Miran’ı azabından kurtaracak mı? Reyyan ise Miran’ın intikam için rol yaptığını düşünürken ailesini korumak için mücadele etmeye karar verir. Hercai 22. bölüm tek parça izleme yolları dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Hercai 22. bölüm izleme ekranı!
Hercai 22. bölüm izle! Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai 22. bölüm canl�� izle! ATV'de her hafta büyük ilgiyle izlenen Hercai'de bu hafta Reyyan ve Miran'ın arası geri dönülemez şekilde bozulurken, büyük sırlar da ortaya çıkıyor. Yıllardır devam eden intikam oyununda artık sona gelindi. Reyyan ailesini korumaya ve Miran'dan uzaklaşmaya çalışırken, Miran'ın gerçekte kim olduğu ortaya çıkmaya başlayacak. Peki, Hazar gerçeği öğrenebilecek mi? İşte nefes kesecek Hercai 22. bölüm izleme sayfası!
HERCAİ 22. BÖLÜM İZLE!
Hercai 22. bölüm saat 20:00'den itibaren ATV canlı yayınla izlenebilecek.
HERCAİ'DE BU HAFTA NELER YAŞANACAK?
Hazar'ın, Miran'ın adını vermesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Miran suçsuzluğunu haykırırken, Reyyan babasının ağzından çıkan sözlerin gerçekliğinden emin olurken Miran'ın bu zamana kadar rol yaptığını, hala intikamından vazgeçmediğini düşünür.
Ne yaparsa yapsın Miran'ın içindeki öfkeyi yok edemediğini anlayan Reyyan, bundan sonra ailesini korumak için mücadele etmeye ant içer. Hazar'ın ağzından çıkan bir kelimenin her şeyi yakıp yıkacak kadar güçlü olması Miran'ı derinden yaralarken, Reyyan'ın kendisine haksızlık ettiğini düşünmektedir.
"Miran, Hazar ile Dilşah'ın oğlu!"
Yıllar önce Dilşah'a vermiş olduğu sözün altında ezilen Esma, bu intikam oyununu sonlandırmak ve Hazar'la Miran'ı bir araya getirmek için elindeki mektubu Zehra'ya teslim eder. Miran'ın gerçekte Hazar'ın oğlu olduğunu öğrenen Zehra, acaba Hazar'a mektubu teslim edip, Miran'ı içinde bulunduğu cehennemden çıkarıp kurtarabilecek midir?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Gişede çakılan Cem Yılmaz'dan gazetecilere çirkin hareket
- Burcu Esmersoy son fotoğrafıyla gündem oldu
- Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den çok konuşulan fotoğraf!
- Uğur Güneş hakkındaki gerçekle şaşırttı
- Pelin Akil ikizleriyle olay oldu!
- Esra Erol'da canlı yayında flaş gelişme!
- Kimse Bilmez’de büyük kavuşma: ‘Kardeşim sensin!’
- İstanbul sokaklarında keçi gezdirdi
- Mahkemeye vermişti! Hapis ve para cezası geldi
- Estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti
- Hercai 22. bölüm canlı izle! – ATV
- Kara Cuma başladı mı? Kara Cuma indirimleri nelerdir? Hangi ürünler ve siteler indirime girdi?
- 15 tatil ne zaman başlıyor? 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 15 tatil hangi tarihte?
- Suriyeliler, Türk askerini öperek evlerine böyle döndü...
- Bakan Süleyman Soylu'dan HDP'li Caziye Duman'ın görevden uzaklaştırılması hakkında flaş açıklama
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den flaş açıklama
- Başkan Erdoğan'dan "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili Kılıçdaroğlu'na hodri meydan
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP içerisinde operasyon! Şimdi de maşa olarak Rahmi Turan'ı kullandı
- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: CHP dizayn ediliyor! HDP ile kol kola olması kabul edilemez
- PKK/YPG yanlısı derneğe Rusya'da darbe!
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'ye "erken seçim" göndermesi! “Millet İttifakı” dağılıyor mu?
- Bekçi kimlik sorabilir mi? Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahkemeden açıklama