Hercai 22. bölüm canlı izle! – ATV

Hercai 22. bölüm izle! ATV’nin sevilen dizisi Hercai 22. bölüm canlı izle! Her hafta Cuma akşamları yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Hercai’de bu hafta heyecan dorukta. Büyük sır ortaya çıkıyor ve Miran’ın kimin oğlu olduğu belli oluyor. İntikam oyunu sonlanırken, Zehra mektubu Hazar’a teslim ederek Miran’ı azabından kurtaracak mı? Reyyan ise Miran’ın intikam için rol yaptığını düşünürken ailesini korumak için mücadele etmeye karar verir. Hercai 22. bölüm tek parça izleme yolları dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Hercai 22. bölüm izleme ekranı!

Hercai 22. bölüm izle! Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai 22. bölüm canl�� izle! ATV'de her hafta büyük ilgiyle izlenen Hercai'de bu hafta Reyyan ve Miran'ın arası geri dönülemez şekilde bozulurken, büyük sırlar da ortaya çıkıyor. Yıllardır devam eden intikam oyununda artık sona gelindi. Reyyan ailesini korumaya ve Miran'dan uzaklaşmaya çalışırken, Miran'ın gerçekte kim olduğu ortaya çıkmaya başlayacak. Peki, Hazar gerçeği öğrenebilecek mi? İşte nefes kesecek Hercai 22. bölüm izleme sayfası!

HERCAİ 22. BÖLÜM İZLE!

Hercai 22. bölüm saat 20:00'den itibaren ATV canlı yayınla izlenebilecek.

HERCAİ'DE BU HAFTA NELER YAŞANACAK?

Hazar'ın, Miran'ın adını vermesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Miran suçsuzluğunu haykırırken, Reyyan babasının ağzından çıkan sözlerin gerçekliğinden emin olurken Miran'ın bu zamana kadar rol yaptığını, hala intikamından vazgeçmediğini düşünür.

Ne yaparsa yapsın Miran'ın içindeki öfkeyi yok edemediğini anlayan Reyyan, bundan sonra ailesini korumak için mücadele etmeye ant içer. Hazar'ın ağzından çıkan bir kelimenin her şeyi yakıp yıkacak kadar güçlü olması Miran'ı derinden yaralarken, Reyyan'ın kendisine haksızlık ettiğini düşünmektedir.

"Miran, Hazar ile Dilşah'ın oğlu!"

Yıllar önce Dilşah'a vermiş olduğu sözün altında ezilen Esma, bu intikam oyununu sonlandırmak ve Hazar'la Miran'ı bir araya getirmek için elindeki mektubu Zehra'ya teslim eder. Miran'ın gerçekte Hazar'ın oğlu olduğunu öğrenen Zehra, acaba Hazar'a mektubu teslim edip, Miran'ı içinde bulunduğu cehennemden çıkarıp kurtarabilecek midir?