22 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Bensu Soral reklamlara ağırlık verdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.11.2019
BEŞİNCİ KEZ BENSU

Ekranların güzel oyuncusu , son dönemde reklamlara ağırlık verdi... Koton'un marka yüzü olan Soral, beşinci filminde kaban koleksiyonuyla kamera karşısına geçti. 28 yaşındaki Bensu Soral, güzelliğiyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Ekranların güzel oyuncusu Bensu Soral, son dönemde reklamlara ağırlık verdi... Koton'un marka yüzü olan Soral, beşinci reklam filminde kaban koleksiyonuyla kamera karşısına geçti. 28 yaşındaki , güzelliğiyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN