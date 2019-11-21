Popçu Aleyna Tilki bebeğini yanından ayırmıyor...
Giriş Tarihi: 21.11.2019
Her yaptığıyla olay olan Aleyna Tilki, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Objektiflere oyuncak bebeği ile poz veren Tilki, "Bu bebeği kendime çok benzetiyorum, Kendi kendime geziyormuşum gibi geliyor" diye konuştu.
Her yaptığıyla olay olan Aleyna Tilki, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Objektiflere oyuncak bebeği ile poz veren Tilki, "Bu bebeği kendime çok benzetiyorum, Kendi kendime geziyormuşum gibi geliyor" diye konuştu.
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