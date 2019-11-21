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Popçu Aleyna Tilki bebeğini yanından ayırmıyor...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.11.2019
ALEYNA'NIN BEBEĞİ

Her yaptığıyla olay olan , önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Objektiflere oyuncak bebeği ile poz veren Tilki, "Bu bebeği kendime çok benzetiyorum, Kendi kendime geziyormuşum gibi geliyor" diye konuştu.

Her yaptığıyla olay olan Aleyna Tilki, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Objektiflere oyuncak bebeği ile poz veren Tilki, "Bu bebeği kendime çok benzetiyorum, Kendi kendime geziyormuşum gibi geliyor" diye konuştu.

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