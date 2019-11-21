Oyuncu Sarp Apak ve eşi Bengisu Apak restoran yerine parkta karın doyurdu
Giriş Tarihi: 21.11.2019
Oyuncu Sarp Apak, önceki gün güzel havanın tadını eşi Bengisu Apak ile Bebek Parkı'nda çıkardı. Karınları acıkan ikili, marketten aldıklarıyla parkın bir köşesinde atıştırdı. Açık havada ziyafet çeken çiftin bu halleri de "Apaklar'ın park kafe keyfi" dedirtti.
Oyuncu Sarp Apak, önceki gün güzel havanın tadını eşi Bengisu Apak ile Bebek Parkı'nda çıkardı. Karınları acıkan ikili, marketten aldıklarıyla parkın bir köşesinde atıştırdı.
Açık havada ziyafet çeken çiftin bu halleri de "Apaklar'ın park kafe keyfi" dedirtti.
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