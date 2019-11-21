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Neslihan Atagül yüz bakımı yaparken maskeyi abarttı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.11.2019
TAKİPÇİLERİ ŞAŞTI KALDI...

, yüz bakımı yaparken maskeyi abarttı. Çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Görüntüsü korku filmindeki karakterini çağrıştırdı. Takipçilerini şaşırttı.

Neslihan Atagül, önceki günkü paylaşımıyla korku filminden fırlamış gibiydi. Yüzüne maske yapan oyuncu, bu kareye İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ı etiketleyip 'İçinde Yaşadığım Deri' filmine selam çaktı.

Atagül, yüzündeki maskeyle kendini filmdeki Gal karakterine benzetti.

Oyuncunun paylaşımını gören takipçileri, "Sana bir şey oldu diye kalbimize inecekti" yorumları yaptı.

kalan karakter 1000

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