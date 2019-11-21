Özlem Kaymaz'ın Nager Sendromu hastası oğlu Daniel'den güzel haber

Özlem Kaymaz, Nager Sendromu hastası oğlu Daniel’in ameliyatının çok başarılı geçtiğini söyledi ve ekledi: "Destek olanlar sizi çok seviyorum… İyi ki varsınız..."

Türkiye eski güzeli seçilen Özlem Kaymaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada oğlu Daniel'in 10 yıl aradan sonra yeniden büyük ameliyatlara başlayacağını açıklamıştı. Takipçilerinden dua isteyen Kaymaz, ameliyat sürecinin detaylarını adım adım sosyal medya hesabından paylaştı.

Oğlunun ameliyattan çıktığını yazan Kaymaz, süreç boyunca yanında olan herkese teşekkür etti. Kaymaz, "Evet, rapor veriyorum. Daniel'imiz bizim demir adam maşallah. Boğazda trach takılı, ses yok artık bir süre. Tablete yazarak anlatıyor bize. Narkoz etkisi bitti ve kendinde. Kablolar arasında ve uyanık, yeni duruma alışma çabası içinde. Aynaya 3 gün bakmayacağız. Tüm güzel dileklere, dualara, mesajlara binlerce kez teşekkürler. O kadar çok mesaj var ve benim ellerim Daniel'in ellerinde. Arada kaçıp hava aldıkça yazıyorum sizlere ancak çok az okuyabiliyorum. Sizi seviyorum" diye yazdı.



Daniel'in güçlü yapısı, umutları arttırıyor.

Kaymaz, "Duygulara teslim olmaya başladığın an. 'Ah, vah'ın arkası kesilmiyor. Sevgi, şefkat dolu taşacaksın ki acıma, üzüntü, korku, endişe girecek yer bulamasın" dedi.