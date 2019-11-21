Feryal Gülman’ın boşanma davası açtığı Kemal Gülman Monako’ya kaçtı
Feryal Gülman’ın ihanet iddiasıyla 200 milyon liralık boşanma davası açtığı Kemal Gülman, Monako’ya kaçtı. İş adamı, 8 milyon euro’luk dairesinde keyifte...
Sosyetik Kemal Gülman'ın (86) kendisini genç bir kızla aldattığını öne sürüp 2013'te boşanma davası açan Feryal Gülman, iş adamını sonunda ülkeden kaçırdı. 23 yıllık eşini dava yağmuruna tutan Feryal Hanım, iş adamından 200 milyon lira tazminat istemişti. Kendisinden 32 yaş büyük eşine ait şirketlerin yarısına da tedbir kararı isteyen Gülman, oğulları Aslan için de aylık 25 bin lira nafaka talep etmişti. Kemal Bey de eşine 500 bin liralık tazminat istemiyle boşanma davası açmıştı. Birbirlerini suçlayan ikiliden iş adamı, yaşadığı stresten uzaklaşmak için rotasını Monako'ya çevirdi. Yakın dostlarına "Bekarlık sultanlıkmış. Kafam rahat. Çok mutluyum" diyen iş adamının Monako'da bir ev satın aldığı ortaya çıktı. Kısa süre önce dünya jet-set'in de gözdesi olan Mirabeau Otel'in rezidans bölümünden bir ev sahibi olan Gülman, bunun için de kesenin ağzını açtı. İddiaya göre iş adamı, deniz manzaralı 103 metrekarelik 3 oda bir salon lüks rezidans dairesi için 8 milyon euro (yaklaşık 50 milyon 450 bin lira) ödeyerek Avrupa'da kendine yepyeni bir hayat kurdu.
Gülman'ın 50 milyon liralık lüks dairesi, bu binada yer alıyor.
TAZMİNATTA ISRARLI
Sosyetik iş adamını ihanetle suçlayan Feryal Hanım, Kemal Bey'in soyadından da vazgeçmek istemedi.
İş adamı, yılın büyük kısmını Monako'daki evinde geçiriyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Kuruluş Osman 1. bölümden en özel kareler
- Kuruluş Osman nefesleri kesti
- Kuruluş Osman 1. bölümden ilk sahne
- Takipçileri şaştı kaldı...
- Daniel'den güzel haber
- Aleyna'nın bebeği
- Park kafe
- Kuruluş Osman 2. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
- Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit bakın nereli
- Yine zirvede
- 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de yepyeni fırsat ürünleri satışa çıkıyor!
- 2019 KYK burs parası ne zaman yatacak? KYK bursu ne zaman yatar?
- Kuruluş Osman 2. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı!
- Kuruluş Osman Dündar kimdir? Kuruluş Osman Dündar’ı kim oynuyor?
- Kuruluş Osman Alişar kimdir? Alişar Bey tarihteki yeri nedir?
- Özge Törer kimdir? Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer kaç yaşında?
- Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman konusu nedir?
- Bala Hatun kimdir? Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun tarihteki yeri nedir?
- Kuruluş Osman 1. bölüm izle! Kuruluş Osman 1. bölüm tek parça izle! - ATV
- Ertuğrul Gazi kimdir? Ertuğrul Gazi nasıl öldü? Ertuğrul Gazi çocukları…
- Osman Gazi kimdir, eşi ve çocukları kimlerdir? Osman Gazi ölümü nasıl?
- Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? Yeni dizi Kuruluş Osman oyuncu kadrosu kim kimdir?