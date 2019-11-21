Feryal Gülman’ın boşanma davası açtığı Kemal Gülman Monako’ya kaçtı

Feryal Gülman’ın ihanet iddiasıyla 200 milyon liralık boşanma davası açtığı Kemal Gülman, Monako’ya kaçtı. İş adamı, 8 milyon euro’luk dairesinde keyifte...

Sosyetik Kemal Gülman'ın (86) kendisini genç bir kızla aldattığını öne sürüp 2013'te boşanma davası açan Feryal Gülman, iş adamını sonunda ülkeden kaçırdı. 23 yıllık eşini dava yağmuruna tutan Feryal Hanım, iş adamından 200 milyon lira tazminat istemişti. Kendisinden 32 yaş büyük eşine ait şirketlerin yarısına da tedbir kararı isteyen Gülman, oğulları Aslan için de aylık 25 bin lira nafaka talep etmişti. Kemal Bey de eşine 500 bin liralık tazminat istemiyle boşanma davası açmıştı. Birbirlerini suçlayan ikiliden iş adamı, yaşadığı stresten uzaklaşmak için rotasını Monako'ya çevirdi. Yakın dostlarına "Bekarlık sultanlıkmış. Kafam rahat. Çok mutluyum" diyen iş adamının Monako'da bir ev satın aldığı ortaya çıktı. Kısa süre önce dünya jet-set'in de gözdesi olan Mirabeau Otel'in rezidans bölümünden bir ev sahibi olan Gülman, bunun için de kesenin ağzını açtı. İddiaya göre iş adamı, deniz manzaralı 103 metrekarelik 3 oda bir salon lüks rezidans dairesi için 8 milyon euro (yaklaşık 50 milyon 450 bin lira) ödeyerek Avrupa'da kendine yepyeni bir hayat kurdu.



Gülman'ın 50 milyon liralık lüks dairesi, bu binada yer alıyor.

TAZMİNATTA ISRARLI



Sosyetik iş adamını ihanetle suçlayan Feryal Hanım, Kemal Bey'in soyadından da vazgeçmek istemedi.



İş adamı, yılın büyük kısmını Monako'daki evinde geçiriyor.