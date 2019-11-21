Kuruluş Osman ilk bölümüyle nefesleri kesti
ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Kuruluş Osman, dün akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Çok beğenilen dizi, sosyal medyada fırtınalar estirdi...
Büyük yankı uyandıran ve tanıtım videosuyla izlenme rekorları kıran dizi Kuruluş Osman'ın, ilk bölümü yayınlandı. Dev yapımın başrollerinde Burak Özçivit ve Aslıhan Karalar gibi ünlü isimler yer alıyor. Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), İsmail Hakkı (Samsa), Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia) dizide önemli rolleri üstleniyor. Nefesleri kesen dizi, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Kullanıcılar, Kuruluş Osman'ı çok beğendiklerini dile getirirken, dizinin 2. bölümünü merakla beklediklerini söyledi.
Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisi, dün gece Twitter'da Trend Topic oldu.
Twitter'da yapılan bazı yorumlar:
MEKANIN sahibi geri geldi.
DAMARDAN girdi. Bizi bizden aldı.
BİZE tarihimizi anlatan diziler lazım.
YAPANLARIN emeğine sağlık
TÜYLER diken diken.
ŞİMDİ devlet olma vakti.
HARİKA bir oyunculuk...
BURÇiN - ASLIHAN KARALAR
AYŞE- AÇELYA ÖZCAN
BAMSI - NURETTİN SÖNMEZ
SAMSA - İSMAİL HAKKI
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