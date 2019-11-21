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Kuruluş Osman ilk bölümüyle nefesleri kesti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.11.2019
KURULUŞ OSMAN NEFESLERİ KESTİ

ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi , dün akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Çok beğenilen dizi, sosyal medyada fırtınalar estirdi...

Büyük yankı uyandıran ve tanıtım videosuyla izlenme rekorları kıran dizi 'ın, ilk bölümü yayınlandı. Dev yapımın başrollerinde Burak Özçivit ve Aslıhan Karalar gibi ünlü isimler yer alıyor. (Bamsı), (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), (Samsa), Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia) dizide önemli rolleri üstleniyor. Nefesleri kesen dizi, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Kullanıcılar, Kuruluş Osman'ı çok beğendiklerini dile getirirken, dizinin 2. bölümünü merakla beklediklerini söyledi.

Tüm 'yi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisi, dün gece Twitter'da Trend Topic oldu.
Twitter'da yapılan bazı yorumlar:

MEKANIN sahibi geri geldi.
DAMARDAN girdi. Bizi bizden aldı.
BİZE tarihimizi anlatan diziler lazım.
YAPANLARIN emeğine sağlık
TÜYLER diken diken.
ŞİMDİ devlet olma vakti.
HARİKA bir oyunculuk...


BURÇiN - ASLIHAN KARALAR


AYŞE- AÇELYA ÖZCAN


BAMSI - NURETTİN SÖNMEZ


SAMSA - İSMAİL HAKKI

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