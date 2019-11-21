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EDHO yine zirvede

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.11.2019
YİNE ZİRVEDE

Atv'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde 100 program arasında 1. oldu.

Atv'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde 100 program arasında 1. oldu.

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