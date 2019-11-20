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'Hercai'ye damga vuran sahne! 6 saat boyunca…

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
'HERCAİ'YE DAMGA VURAN SAHNE! 6 SAAT BOYUNCA…

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi ''nin geçtiğimiz akşamki bölümüne yağmur sahnesi damga vurmuştu. Reyyan ile Miran'ın sahnesinin çekimi için İstanbul'dan 'e giden 12 kişilik ekibin saatlerce ikilinin üzerine yağmur yağdırdığı öğrenildi.

Yayınlandığı her bölümle ekranda fırtınalar estiren 'nin son bölümüne yağmur sahnesi damga vurdu. Reyyan ile Miran'ın yağmur altında kaldığı sahne için İstanbul'dan 'e özel ekip getirildi.

12 kişiden oluşan ekibin 6 saat boyunca ve 'nün üzerine yağmur yağdırdı.

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