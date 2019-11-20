'Hercai'ye damga vuran sahne! 6 saat boyunca…
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin geçtiğimiz akşamki bölümüne yağmur sahnesi damga vurmuştu. Reyyan ile Miran'ın sahnesinin çekimi için İstanbul'dan Mardin'e giden 12 kişilik ekibin saatlerce ikilinin üzerine yağmur yağdırdığı öğrenildi.
Yayınlandığı her bölümle ekranda fırtınalar estiren Hercai'nin son bölümüne yağmur sahnesi damga vurdu. Reyyan ile Miran'ın yağmur altında kaldığı sahne için İstanbul'dan Mardin'e özel ekip getirildi.
12 kişiden oluşan ekibin 6 saat boyunca Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün üzerine yağmur yağdırdı.
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